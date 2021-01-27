Посол Беларуси в Бразилии Александр Церковский по приглашению губернатора штата Гояс Роналду Кайаду принял участие в видеоконференции, посвященной развитию горнорудной промышленности региона. Об этом sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бразилии.
«В мероприятии приняли участие представитель руководства министерства горнорудной промышленности и энергетики Бразилии, мэры девяти муниципалитетов штата Гояс, а также представители региональных сельскохозяйственных и промышленных ассоциаций», – рассказали в белорусском посольстве.
Во время конференции состоялось обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества, а также перспектив взаимодействия в области геологоразведки и горнорудной промышленности.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь интересуется возможностями сотрудничества с Бразилией в горнорудной промышленности
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