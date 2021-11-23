Беларусь инициирует рассмотрение исполкомом ВОЗ фактов издевательств над беженцами со стороны Польши

В Правительстве прошла встреча заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Игорь Петришенко довел информацию по ситуации, складывающейся на белорусско-польской границе.

– Ситуация инициирована не нами, а извне. И к сожалению, мы вынуждены за свои средства и силы реагировать и оказывать содействие в том, чтобы в полной мере выполнять обязательства, принятые в рамках международных организаций.

Игорь Петришенко заверил, что белорусская сторона предпринимает все необходимые меры, предписанные ВОЗ. При этом он обратил внимание, что складывающаяся ситуация на границе – реальная проверка организации в практической плоскости.

– И я призываю вас и генерального директора ВОЗ среагировать и показать, что организация в рамках своего мандата качественно и эффективно среагировала. Мы рассчитываем, что вы достучитесь до европейских политиков. И мы надеемся, что институциональная структура себя проявит. И мы как члены исполкома ВОЗ инициируем на внеочередном заседании рассмотрение вопиющих фактов издевательств над беженцами, которые были проявлены со стороны Польши. В морозную погоду поливать людей водой с отравляющими веществами недопустимо. И женщин, и детей. И тем более на территории нашей страны.

Заместитель Премьер-министра заверил, что представит ВОЗ документальную информацию по этим фактам.

–Что бы вы посмотрели на те издевательства, которые чинят польские силовики. Они дубинками бьют беженцев, которые пытаются найти счастье в ЕС. Им не дают этого счастья, а только избивают.

В качестве примера Игорь Петришенко привел факт избиения польской стороной ряда беженцев, которым переломали ноги и выбросили на территорию Беларуси. Кроме того, вице-премьер обратил внимание на необходимость оказания материальной помощи Беларуси.

– У нас там задействовано несколько реанимобилей. Они там постоянно дежурят, и мы их отрываем от своих пациентов. И мы надеемся, что помимо штатных наборов в плане медикаментов вы окажете и материально-техническую помощь. Например, в виде хорошо оснащенного реанимобиля со всем набором мобильной аппаратуры, который мог бы оказывать на данном этапе помощь лицам, которые временно размещены там. Но главное, что мы не хотим обустраивать там их на постоянной основе. Мы должны максимально быстро решить проблему этих людей и помочь им реализовать законное право, предусмотренное международными нормами, пересечь границу и получить убежище в той или иной стране ЕС.

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