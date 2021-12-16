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  2. Беларусь инициирует продление срока действия нулевых таможенных пошлин на комплектующие для велосипедов в ЕАЭС

Беларусь инициирует продление срока действия нулевых таможенных пошлин на комплектующие для велосипедов в ЕАЭС

До 26 декабря продлится обсуждение инициативы Республики Беларусь, предусматривающей продление на три года срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов комплектующих для производства велосипедов в ЕАЭС. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.


– По мнению белорусской стороны, это повысит конкурентоспособность производимых в ЕАЭС велосипедов и сохранит благоприятные условия для долгосрочного развития отрасли.

Ия Малкина подчеркнула, что предложение Беларуси направлено на поддержку производителей велосипедов, увеличение номенклатуры и объемов выпускаемой ими продукции.

sichevich@sb.by

Фото: Facebook-аккаунт

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