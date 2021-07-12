Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич в составе белорусской делегации 9–10 июля посетил с рабочим визитом Республику Зимбабве. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе торжественной церемонии, состоявшейся 10 июля в городе Мутаре, заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик передал правительству Зимбабве партию белорусской лесной и пожарной техники. Накануне белорусскую делегацию с визитом вежливости принял президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Встреча Николая Борисевича с министром иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредериком Шавой прошла 9 июля. В ходе беседы стороны обсудили актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Кроме того, белорусская делегация провела переговоры с министром земель, сельского хозяйства, водных ресурсов и сельских поселений Республики Зимбабве Анксиусом Масуку, министром окружающей среды, изменения климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Нкобизитой Ндлову и постоянным секретарем Министерства по делам местного управления, сельского и городского развития Республики Зимбабве Звинешимве Шуру. Во время встреч обсуждены ход и перспективы реализации совместных проектов.
Фото: МИД
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Беларусь и Зимбабве обсудили актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества
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