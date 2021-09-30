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  2. Беларусь и Йемен обсудили вопросы развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях

Беларусь и Йемен обсудили вопросы развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 30 сентября встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Йеменской Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Ахмедом Салехом Салемом аль-Вахиши. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-йеменского сотрудничества, в том числе вопросы развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также расширения договорно-правовой базы.

Фото: МИД
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