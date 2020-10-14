Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Фам Хаем, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На встрече стороны обсудили ключевые направления белорусско-вьетнамского взаимодействия. При этом отмечается, что особое внимание собеседники уделили развитию двустороннего политического диалога, а также укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей между государствами с учетом эпидемиологической ситуации.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Вьетнам обсудили развитие двустороннего политического диалога
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