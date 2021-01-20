В Минске прошла аккредитационная встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с вьетнамским военным дипломатом –полковником Выонгом Дак Тхангом, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства нашей страны.
Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества и подтвердили готовность продолжить активно содействовать укреплению дружественных связей между оборонными ведомствами Беларуси и Вьетнама.
Фото: архив БЕЛТА
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Беларусь и Вьетнам обсудили двустороннее военное сотрудничество
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