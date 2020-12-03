Сегодня в Министерстве промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам состоялась церемония подписания Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама от 23 марта 2016 года, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
С белорусской стороны Протокол подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны во Вьетнаме Владимир Гошин, с вьетнамскй – министр промышленности и торговли Чан Туан Ань.
В ходе мероприятия стороны подчеркнули, что принятие соглашения отвечает духу дружественных отношений между Беларусью и Вьетнамом и подтверждает стремление двух стран к развитию сотрудничества.
Протокол позволит существенно упростить работу совместного белорусско-вьетнамского предприятия по сборке грузовых автомобилей ООО «МАЗ Азия» и увеличить объем производимой продукции, отметили в МИД Беларуси.
Фото: МИД
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Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на совместном предприятии «МАЗ Азия»
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