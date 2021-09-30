Беларусь и Венесуэла обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с министром промышленности и национального производства Венесуэлы Хорхе Арреасой. Подробности sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние белорусско-венесуэльского торгово-экономического сотрудничества. Была отмечена необходимость придания ему нового импульса посредством активизации деятельности совместных предприятий по производству белорусских тракторов и другой сложнотехнической продукции.
Кроме того, собеседники рассмотрели возможность создания совместной рабочей группы для изучения новых форм взаимодействия Беларуси и Венесуэлы в промышленной сфере.
Фото: МИД