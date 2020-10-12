Этот вопрос поднимался в рамках встречи временного поверенного в делах Беларуси в Венесуэле Никиты Курамшина с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, а также вопросы белорусско-венесуэльского сотрудничества в сфере образования.
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Беларусь и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере образования
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