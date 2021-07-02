Беларусь и Венесуэла обсудили расширение торгово-экономических связей

Вчера, 1 июля, прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по экономическому сотрудничеству Рамоном Гордилсом, заместителем министра транспорта Венесуэлы по вопросам воздушного сообщения, президентом венесуэльской авиакомпании «Conviasa» Рамоном Арагуаяном и президентом Национального института гражданской авиации Венесуэлы «INAC» Хуаном Тейксейра. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что в ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в области авиаперевозок грузов, пассажиров и почты. Кроме того, обсуждалось расширение торгово-экономических связей между двумя странами.
Фото: МИД
Опубликовано:
1280