Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с заместителем министра экономики, финансов и внешней торговли, президентом международного центра промышленных инвестиций Венесуэлы Гектаром Силвой и заместителем министра здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисэньо. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД, в ходе встречи обсуждены перспективы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Венесуэлы. Также были определены конкретные сферы делового взаимодействия между странами.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы расширения белорусско-венесуэльского сотрудничества в области медицины и согласовали дальнейшие шаги по развитию договорно-правовой базы в данной сфере.
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Беларусь и Венесуэла обсудили расширение сотрудничества в области медицины
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