Беларусь и Венесуэла обсудили расширение сотрудничества в области медицины

Как отметили в МИД, в ходе встречи обсуждены перспективы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Венесуэлы. Также были определены конкретные сферы делового взаимодействия между странами.Кроме того, стороны рассмотрели вопросы расширения белорусско-венесуэльского сотрудничества в области медицины и согласовали дальнейшие шаги по развитию договорно-правовой базы в данной сфере.