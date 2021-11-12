Беларусь и Венесуэла обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан накануне встретился со специальным посланником Президента Венесуэлы Аданом Чавесом, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями об итогах рабочего визита Адана Чавеса в Беларусь в октябре текущего года, обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, наметили предварительные сроки проведения очередного заседания совместной Белорусско-Венесуэльской комиссии высокого уровня», – говорится в сообщении.
Фото: МИД Беларуси