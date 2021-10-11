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Беларусь и Венесуэла обсудили перспективы возобновления конкретных двусторонних проектов в промышленной сфере

Восьмого октября посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан встретился с заместителем министра промышленности и национального производства Венесуэлы для обсуждения вопросов базовой промышленности Педро Мальдонадо. На встрече также присутствовали представители ЗАО «Белзарубежстрой», проинформировали sb.by в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.


Во время переговоров стороны обсудили перспективы возобновления конкретных двусторонних проектов в промышленной сфере, сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Фото: МИД Беларуси
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