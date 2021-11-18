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Беларусь и Венесуэла наметили первоочередные мероприятия по активизации сотрудничества

Это произошло в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с вице-президентом Венесуэлы по вопросам политического суверенитета, безопасности и мира, министром обороны Владимиром Падрино Лопесом. Подробности sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


«В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-венесуэльского сотрудничества и наметили первоочередные мероприятия по его активизации», – отметили в МИД. 
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