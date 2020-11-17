Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами.
В ходе встречи также обсуждалось состояние белорусско-венесуэльских отношений. Собеседники наметили перспективы развития взаимодействия, подчеркнув необходимость поиска новых форм взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
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Беларусь и Венесуэла наметили перспективы развития взаимодействия
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