Беларусь и Венесуэла договариваются об обмене визитами на высоком уровне

Вчера, 16 сентября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальную повестку дня белорусско-венесуэльских отношений, а также подготовку взаимных визитов на высоком уровне, проинформировали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.
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