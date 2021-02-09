Заместитель министра иностранных дел Беларуси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом престоле (по совместительству) Сергей Алейник посетил с визитом Ватикан 8–9 февраля. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как уточнили в МИД, 8 февраля Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле. На полях мероприятия посол Беларуси провел краткую беседу с понтификом.
Также в рамках визита Сергей Алейник провел встречи с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, а также с секретарем по отношениям с государствами (министром иностранных дел) Государственного секретариата Святого престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
В ведомстве подчеркнули, что основными темами переговоров стали актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация в регионе.
«По итогам обсуждений подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского сотрудничества для достижения дальнейшей положительной динамики двустороннего взаимодействия и укрепления межконфессионального диалога», – подытожили в МИД.
Фото: МИД
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Беларусь и Ватикан подтвердили обоюдное стремление к активизации сотрудничества
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