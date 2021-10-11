Беларусь и Узбекистан заинтересованы в создании совместного туристического продукта

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич обсудил с заместителем премьер-министра, министром туризма и спорта Узбекистана Азизом Абдухакимовым развитие сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Узбекистане.
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Стороны выразили заинтересованность в расширении туристических обменов между Беларусью и Узбекистаном, взаимном рекламном продвижении туристических пакетов в своих странах, а также создании с учетом имеющихся логистических возможностей совместного туристического продукта "Узбекистан – Беларусь" для туристов из третьих стран.
Леонид Маринич передал приглашение узбекским спортсменам посетить спортивные базы в Беларуси для совместных учебно-тренировочных сборов в ходе подготовки к ХХХIII летним Олимпийским играм. Белорусская сторона выразила готовность рассмотреть встречные предложения об использовании спортивной инфраструктуры Узбекистана для подготовки как профессиональных спортсменов, так и спортсменов-любителей.
– Достигнуты договоренности об обмене календарями международных и открытых соревнований, проводимых в Беларуси и Узбекистане в 2022 году, для участия в них спортсменов двух стран, – добавили в посольстве.