Беларусь и Узбекистан заинтересованы в создании совместного туристического продукта

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Стороны выразили заинтересованность в расширении туристических обменов между Беларусью и Узбекистаном, взаимном рекламном продвижении туристических пакетов в своих странах, а также создании с учетом имеющихся логистических возможностей совместного туристического продукта "Узбекистан – Беларусь" для туристов из третьих стран.Леонид Маринич передал приглашение узбекским спортсменам посетить спортивные базы в Беларуси для совместных учебно-тренировочных сборов в ходе подготовки к ХХХIII летним Олимпийским играм. Белорусская сторона выразила готовность рассмотреть встречные предложения об использовании спортивной инфраструктуры Узбекистана для подготовки как профессиональных спортсменов, так и спортсменов-любителей., – добавили в посольстве.