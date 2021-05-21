Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонида Маринича с первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фарходом Арзиевым, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также успешную реализацию совместных проектов в гуманитарной сфере.
Рассмотрены планы по проведению мероприятий, направленных на активизацию политического диалога между Беларусью и Узбекистаном, вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы и взаимодействия бизнес-кругов двух стран.
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Беларусь и Узбекистан отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран
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