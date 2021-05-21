Беларусь и Узбекистан отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также успешную реализацию совместных проектов в гуманитарной сфере.Рассмотрены планы по проведению мероприятий, направленных на активизацию политического диалога между Беларусью и Узбекистаном, вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы и взаимодействия бизнес-кругов двух стран.