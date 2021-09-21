Беларусь и Узбекистан обсудили вопросы обеспечения взаимного допуска продукции на свои рынки

Белорусская делегация во главе c замминистра сельского хозяйства и продовольствия – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем 21 – 23 сентября посещает с визитом Республику Узбекистан. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ташкенте.

«В рамках программы визита состоялась встреча белорусской делегации с председателем Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан Бахромжоном Норкобиловым. Обсуждены вопросы взаимодействия ветеринарных служб двух стран, обеспечения взаимного допуска продукции на рынки Беларуси и Узбекистана, совместных образовательных программ в области ветеринарии», – рассказали в белорусской дипмиссии.

Запланированы также встречи с руководством Министерства сельского хозяйства Узбекистана, посещение сельскохозяйственных предприятий и специализированных вузов, отметили в посольстве Беларуси.