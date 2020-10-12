Это стало итогом встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Илхомжоном Неъматовым, которая прошла в режиме видеоконференции, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Известно, что основной темой переговоров стало взаимодействие двух стран в рамках международных организаций. Кроме того, собеседники рассмотрели вопрос проведения в Ташкенте VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также белорусско-узбекских межмидовских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в формате видеоконференции.
По результатам обсуждения актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества стороны достигли договоренностей о его активизации для достижения позитивной динамики взаимной торговли по итогам 2020 года.
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Беларусь и Узбекистан договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество
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