Беларусь и Узбекистан договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество

Известно, что основной темой переговоров стало взаимодействие двух стран в рамках международных организаций. Кроме того, собеседники рассмотрели вопрос проведения в Ташкенте VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также белорусско-узбекских межмидовских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в формате видеоконференции.По результатам обсуждения актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества стороны достигли договоренностей о его активизации для достижения позитивной динамики взаимной торговли по итогам 2020 года.