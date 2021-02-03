Беларусь и Турция обсуждают шаги по расширению сотрудничества в области культуры и туризма

- отметили в посольстве.В контексте межкультурного взаимодействия собеседники обсудили возможность организации в 2022 году взаимных дней культуры, приурочив к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений. Также были рассмотрены вопросы реализации совместного проекта Международного фестиваля музыки «Восток-Запад» в городе Аланье.Руководитель белорусской дипмиссии передал турецкой стороне дипломы и благодарственные письма победителям и призерам из Турции VII Международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете», организованного Национальным центром художественного творчества детей и молодежи.Фото посольства Беларуси в Турции