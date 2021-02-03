Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак сегодня встретился в Анкаре с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«В начале беседы был подчеркнут высокий уровень политических отношений между Беларусью и Турцией и важность дальнейшего расширения сотрудничества в области культуры и туризма. Состоялся заинтересованный обмен мнениями в контексте въездного туризма в Беларусь. Стороны наметили конкретные шаги для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере», - отметили в посольстве.
В контексте межкультурного взаимодействия собеседники обсудили возможность организации в 2022 году взаимных дней культуры, приурочив к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений. Также были рассмотрены вопросы реализации совместного проекта Международного фестиваля музыки «Восток-Запад» в городе Аланье.
Руководитель белорусской дипмиссии передал турецкой стороне дипломы и благодарственные письма победителям и призерам из Турции VII Международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете», организованного Национальным центром художественного творчества детей и молодежи.
Фото посольства Беларуси в Турции
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Беларусь и Турция обсуждают шаги по расширению сотрудничества в области культуры и туризма
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