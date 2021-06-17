Беларусь и Турция обсудили вопросы стратегического развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

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В состав турецкой делегации вошли представители руководства крупнейших турецких компаний, работающих в сфере автомобильной и химической промышленности, строительства, логистики, а также совместного турецко-белорусского предприятия Polesie TR.В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам стратегического развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Турции в рамках реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств. Турецкой стороной высказаны предложения по реализации проектов в сферах транспорта и инфраструктуры. Также обсуждены меры по созданию условий для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций.Встреча состоялась в рамках визита делегации Турецко-Белорусского совета делового сотрудничества в Беларусь, проходящего 16–18 июня 2021 г. Программой визита предусмотрены встречи с руководством Министерства экономики и Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, мероприятия на базе Национального агентства инвестиций и приватизации, НАН Беларуси, Банка развития, а также переговоры с руководством белорусских вузов.