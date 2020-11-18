Об этом сообщается по итогу встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции Мустафой Озджаном, рассказали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-турецкого сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Как отметили в МИД, особое внимание было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия, включая реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Беларуси в Турцию в 2019 году.
Также стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня.
Фото: МИД
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Беларусь и Турция обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в разных форматах
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