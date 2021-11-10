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Беларусь и Турция обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак 9 ноября встретился с министром торговли Турции Мехметом Мушем. Об этом sb.by сообщили в МИД.

Фото: mfa.gov.by

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в Анкаре в апреле 2019 года.

Основное внимание было уделено рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и содержательным наполнением одиннадцатого заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии.

Собеседники обменялись информацией о результатах экспертной работы таможенных служб Беларуси и Турции по запуску пилотного проекта "зеленый коридор" в целях выполнения межправительственного соглашения о системе содействия взаимной торговле, а также о реализации других проектов, представляющих взаимный интерес.

Посол Беларуси передал Мехмету Мушу приглашение для участия турецких деловых кругов в Белорусском инвестиционном форуме 22 ноября 2021 г. в рамках Национального дня Республики Беларусь на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, а также коммерческие и инвестиционные предложения белорусских предприятий и организаций.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить практическое взаимодействие сторон по затронутым в ходе встречи вопросам.
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