Беларусь и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере высшего образования

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак 7 октября провел встречу с председателем Совета по высшему образованию Турции Эролом Озваром. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
Руководитель белорусского загранучреждения поздравил Эролома Озвара с назначением на должность руководителя совета.
Кроме того, стороны обсудили перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере высшего образования в контексте проделанной за последние два года совместной работы.
Основное внимание было уделено рассмотрению модальностей организации визита в Турцию делегации представителей белорусских образовательных учреждений и проведения второго форума ректоров учреждений высшего образования двух стран.
Фото: МИД