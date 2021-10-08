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Беларусь и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере высшего образования

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак 7 октября провел встречу с председателем Совета по высшему образованию Турции Эролом Озваром. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.


Руководитель белорусского загранучреждения поздравил Эролома Озвара с назначением на должность руководителя совета.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере высшего образования в контексте проделанной за последние два года совместной работы.

Основное внимание было уделено рассмотрению модальностей организации визита в Турцию делегации представителей белорусских образовательных учреждений и проведения второго форума ректоров учреждений высшего образования двух стран.

Фото: МИД
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