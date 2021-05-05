Это произошло в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции Виктора Рыбака с Министром национального образования Турции Зия Сельчуком, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере образования. Основное внимание было уделено обсуждению модальностей организации в нынешнем году визита в Турцию делегации руководства Министерства образования нашей страны.
Также в ведомстве рассказали, что в ходе встречи Посол Беларуси передал Министру национального образования Турции проект программы ("Дорожная карта") развития сотрудничества в сфере образования между Беларусью и Турцией на 2021-2022 годы.
Фото: МИД
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Беларусь передала Турции проект «дорожной карты» развития сотрудничества в сфере образования на 2021-2022 годы
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