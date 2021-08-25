Беларусь и Турция обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Анкаре в апреле 2019 года

Вчера состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктора Рыбака с заместителем министра торговли Турции Мустафой Тузджу, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
В ходе встречи стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Анкаре в апреле 2019 года. Собеседники уделили особое внимание вопросам подготовки одиннадцатого заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии.
Подчеркнута заинтересованность в скорейшей имплементации подписанного таможенными органами Беларуси и Турции двустороннего межправительственного соглашения о системе содействия взаимной торговле.
Посол проинформировал заместителя министра о преференциальном режиме деятельности индустриального парка “Великий камень” и перспективах работы в нем турецких компаний. Заместитель министра, в свою очередь, выразил благодарность белорусской стороне за оказанную Турции помощь в борьбе с лесными пожарами.
Фото: МИД