Во время встречи министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном стороны договорились развивать сотрудничество в области связи и информатизации. Такая информация размещена в Telegram-канале Минсвязи.
– Были отмечены достигнутые положительные результаты сотрудничества в телекоммуникационной сфере между Беларусью и Турцией, а также обсуждены актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-турецкого сотрудничества в сфере связи и информатизации, – уточняется в опубликованном сообщении.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Турция договорились о развитии сотрудничества в области связи и информатизации
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