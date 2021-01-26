Это произошло по итогам встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в формате видеоконференции. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД двух стран детально обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие Минска и Ашхабада на международных площадках.
Как рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, по итогам встречи подписана Программа сотрудничества между МИД Беларуси и МИД Туркменистана на 2021–2022 годы.
Фото: МИД
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Беларусь и Туркменистан подписали Программу сотрудничества между МИД двух стран на 2021–2022 годы
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