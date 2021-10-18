Беларусь и Туркменистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый 16 октября встретился с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамметханом Чакыевым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
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В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Отмечено наличие существенных резервов для наращивания взаимного торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в области транспорта.