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Беларусь и Туркменистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый 16 октября встретился с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамметханом Чакыевым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД. 

Фото: БЕЛТА

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Отмечено наличие существенных резервов для наращивания взаимного торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в области транспорта.
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