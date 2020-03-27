Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая принимаемые Беларусью и Туркменистаном меры по недопущению распространения коронавируса и защите интересов граждан, находящихся за рубежом.Стороны отметили дружественный характер отношений и высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном в вопросах преодоления негативных последствий эпидемиологической обстановки в мире.Фото посольства Беларуси в Туркменистане