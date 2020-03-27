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Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса

Сегодня состоялась встреча посла Беларуси в Туркменистане Вячеслава Бескостого с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.


Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая принимаемые Беларусью и Туркменистаном меры по недопущению распространения коронавируса и защите интересов граждан, находящихся за рубежом.

Стороны отметили дружественный характер отношений и высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном в вопросах преодоления негативных последствий эпидемиологической обстановки в мире.

Фото посольства Беларуси в Туркменистане
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