Сегодня состоялась встреча посла Беларуси в Туркменистане Вячеслава Бескостого с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.
Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая принимаемые Беларусью и Туркменистаном меры по недопущению распространения коронавируса и защите интересов граждан, находящихся за рубежом.
Стороны отметили дружественный характер отношений и высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном в вопросах преодоления негативных последствий эпидемиологической обстановки в мире.
Фото посольства Беларуси в Туркменистане
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Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса
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