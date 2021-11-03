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Беларусь и Таджикистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 3 ноября встретился с первым заместителем председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Республики Таджикистан, председателем исполнительного органа государственной власти Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.

Фото: mfa.gov.by

В мероприятии также принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшариф Хакдод.

Стороны обменялись информацией о повестке дня белорусско-таджикских отношений, обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества.
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