Беларусь и Таджикистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 3 ноября встретился с первым заместителем председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Республики Таджикистан, председателем исполнительного органа государственной власти Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
Фото: mfa.gov.by
В мероприятии также принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшариф Хакдод.
Стороны обменялись информацией о повестке дня белорусско-таджикских отношений, обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества.