Беларусь и Таджикистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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В мероприятии также принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшариф Хакдод.Стороны обменялись информацией о повестке дня белорусско-таджикских отношений, обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества.