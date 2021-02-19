Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что в ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы белорусско-таджикского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия двух стран на площадках международных организаций и интеграционных объединений, а также график проведения в 2021 году совместных мероприятий.
Фото: МИД
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Беларусь и Таджикистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
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