Беларусь и Таджикистан обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений

Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в том числе торгово-экономического взаимодействия в рамках Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии. Собеседники высоко оценили работу группы дружбы и сотрудничества между парламентами двух стран.В ходе беседы Виктор Денисенко также довел информацию о внутриполитической и миграционной ситуации в Республике Беларусь.