SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Беларусь и Таджикистан обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений

Беларусь и Таджикистан обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктора Денисенко с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Палаты представителей Высшего собрания) Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в том числе торгово-экономического взаимодействия в рамках Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии. Собеседники высоко оценили работу группы дружбы и сотрудничества между парламентами двух стран.

В ходе беседы Виктор Денисенко также довел информацию о внутриполитической и миграционной ситуации в Республике Беларусь.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы