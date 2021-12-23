Беларусь и Таджикистан обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктора Денисенко с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Палаты представителей Высшего собрания) Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в том числе торгово-экономического взаимодействия в рамках Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии. Собеседники высоко оценили работу группы дружбы и сотрудничества между парламентами двух стран.
В ходе беседы Виктор Денисенко также довел информацию о внутриполитической и миграционной ситуации в Республике Беларусь.