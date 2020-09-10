Сегодня по инициативе американской стороны состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства нашей страны.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Белорусская сторона довела актуальную информацию о внутриполитической ситуации в стране, выразила обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком «гонки вооружений», а также отметила недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси.
Фото: Министерство обороны
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Беларусь и США обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг Беларуси
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