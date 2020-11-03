Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ Глава государства подписал 3 ноября, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
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На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и США готовят соглашение о воздушном сообщении
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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