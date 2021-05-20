Беларусь и Словакия прорабатывают вопрос об обмене визитами деловых кругов

Йозев Дольник проинформировал, что официально представляет Словацкую торгово-промышленную палату в Российской Федерации и Республике Беларусь с 2019 года.«Во время встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества по линии торгово-промышленных палат двух стран в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Достигнута договоренность о проработке обмена визитами деловых кругов Беларуси и Словакии», - рассказали в посольстве.По информации белорусской дипмиссии, между Беларусью и Словакией существуют устойчивые торгово-экономические связи. На протяжении последних 5 лет Словакия входит в тридцатку основных торговых партнеров Беларуси.Товарооборот между Беларусью и Словакией в 2020 году составил 177,5 млн долларов (78,5 процента к уровню 2019 года), в том числе белорусский экспорт – 75,2 млн долларов (65,9 процента), импорт – 102,3 млн долларов (91,3 процента).Основными статьями экспорта в Словакию являются приборы и устройства, применяемые в медицине, тракторы, нефтепродукты, полиамиды, нити синтетические, фанера, гвозди и скобы из черных металлов, соединения гетероциклические, содержащие атомы азота, проволока из нелегированной стали, соль.Из Словакии импортируются автомобили легковые и запасные части к ним, кукуруза, двигатели внутреннего сгорания, пищевые продукты, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, электрическая аппаратура, шины, углеводороды циклические, арматура для трубопроводов, промышленное оборудование.Экспорт услуг в Словакию в 2020 году составил 21 млн долларов (118,3 процентов к уровню 2019 года), при этом транспортных услуг – 10,8 млн долларов (118,8 процента), компьютерных и телекоммуникационных услуг – 7,1 млн долларов (136,5 процента), прочих деловых услуг – 2,5 млн долларов (109,1 процента).Импорт услуг составил 5,7 млн долларов (95,4 процента). Сальдо сложилось положительным в объеме 15,3 млн долларов (в 2019 году 11,8 млн долларов).Накопленный объем словацких инвестиций в экономику Беларуси по состоянию на 1 января 2021 года составил 8,1 млн долларов, в том числе прямых – 5,8 млн долларов.