Беларусь и Сирия заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, министр иностранных дел и посол Сирии подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-сирийского сотрудничества и неизменность взаимной политической поддержки на международной арене.Владимир Макей пожелал послу Сирии активной плодотворной работы в нашей стране.