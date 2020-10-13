Об этом заявили на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики Мохаммадом аль-Умрани по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, министр иностранных дел и посол Сирии подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-сирийского сотрудничества и неизменность взаимной политической поддержки на международной арене.
Владимир Макей пожелал послу Сирии активной плодотворной работы в нашей стране.
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Беларусь и Сирия заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества
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