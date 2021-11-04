Беларусь и «Синофарм» обсудили дальнейшее сотрудничество

Это произошло на встрече Чрезвычайного и Полномочного Послв Беларуси в Китае Юрия Сенько с генеральным директором корпорации «Синофарм» Лю Цзинчжэнем. Об этом рассказали в посольстве нашей страны в КНР.
«В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию с пандемией COVID-19, варианты дальнейшего развития сотрудничества», – уточнили в дипмиссии.
Корпорация «Синофарм» — один из лидеров в области производства вакцины против коронавирусной инфекции, различной фармацевтической продукции, медицинского оборудования.
Уточняется, что в текущем году в Беларусь уже поступило 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства «Синофарм», работа в данном направлении продолжается.
Фото: china.mfa.gov.by