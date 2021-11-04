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  2. Беларусь и «Синофарм» обсудили дальнейшее сотрудничество

Беларусь и «Синофарм» обсудили дальнейшее сотрудничество

Это произошло на встрече Чрезвычайного и Полномочного Послв Беларуси в Китае Юрия Сенько с генеральным директором корпорации «Синофарм» Лю Цзинчжэнем. Об этом рассказали в посольстве нашей страны в КНР.


«В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию с пандемией COVID-19, варианты дальнейшего развития сотрудничества», – уточнили в дипмиссии.

Корпорация «Синофарм» — один из лидеров в области производства вакцины против коронавирусной инфекции, различной фармацевтической продукции, медицинского оборудования.

Уточняется, что в текущем году в Беларусь уже поступило 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства «Синофарм», работа в данном направлении продолжается. 

Фото: china.mfa.gov.by
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