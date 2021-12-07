Беларусь и Шри-Ланка обсудили активизацию взаимодействия

Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Шри-Ланки Джанитой Абейвикремой Лиянаге, в ходе которой глава ланкийской дипмиссии вручила копии верительных грамот. Подробности встречи sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как рассказали в МИД, собеседники обсудили перспективы активизации белорусско-ланкийского взаимодействия по конкретным направлениям. Также были согласованы подходы к совместной работе по укреплению двусторонних отношений.
Фото: МИД