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Беларусь и Шри-Ланка обсудили активизацию взаимодействия

Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Шри-Ланки Джанитой Абейвикремой Лиянаге, в ходе которой глава ланкийской дипмиссии вручила копии верительных грамот. Подробности встречи sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. 


Как рассказали в МИД, собеседники обсудили перспективы активизации белорусско-ланкийского взаимодействия по конкретным направлениям. Также были согласованы подходы к совместной работе по укреплению двусторонних отношений.

Фото: МИД
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