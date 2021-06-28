Беларусь и Сербия подтвердили взаимную приверженность развитию дружественного межгосударственного диалога

Это произошло в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, которая состоялась 25 июня. Подробности сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что собеседники обсуждали актуальную повестку отношений Беларуси и Сербии. «[Была] подтверждена взаимная приверженность сторон развитию дружественного межгосударственного диалога», – добавили в ведомстве.
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