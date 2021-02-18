Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с заместителем министра иностранных дел Сербии по вопросам многостороннего сотрудничества Александром Тасичем, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как рассказали в МИД, стороны обсудили вопросы укрепления белорусско-сербского сотрудничества и взаимной поддержки на многосторонних площадках.
Также собеседники подчеркнули нацеленность двух стран на дальнейшее развитие дружественных отношений между Беларусью и Сербией.
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Беларусь и Сербия обсудили укрепление взаимной поддержки на многосторонних площадках
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