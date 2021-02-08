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Беларусь и Россия в 2021 году сохранили балансы поставок продовольствия на уровне 2020-го

Беларусь и Россия в текущем году сохранили прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам продовольствия на уровне 2020-го, передает БЕЛТА.


– Мы ежегодно с Россией подписываем балансы взаимных поставок, которые являются своеобразным индикатором, позволяющим планировать экспорт и инвестиции. Эти балансы подписаны и на 2021 год, они практически сохранились на уровне 2020 года. Сохранение произошло, так как в целом было сложно планировать эту деятельность: 2020 год был нестандартным, пандемическим, многие искажающие факторы влияли на взаимную торговлю. Поэтому было принято универсальное решение сохранить объемы 2020 года и уже от них двигаться дальше, – сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Согласно его информации, подписанные на прошедший год балансы поставок мясной и молочной продукции, сахара практически полностью выполнены и с белорусской, и с российской стороны.

– По некоторым позициям был минус, по некоторым плюс, но это зависит от конъюнктуры рынка, – отметил начальник главного управления ВЭД.

Доля России в белорусском экспорте сельхозпродукции в прошедшем году сложилась на уровне 74,4%, уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 5,3 процентных пункта (до 4,3 млрд долларов). По словам Алексея Богданова, причиной снижения доли РФ является диверсификация поставок белорусского продовольствия на зарубежные рынки.

Фото: БЕЛТА
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