Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества на 2022 год

– сказал он, подводя итоги совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.Глава Минобороны РФ отметил, что принятые на заседании решенияМинистр отметил:Важным направлением взаимодействия двух государств Сергей Шойгу назвал оперативную и боевую подготовку.