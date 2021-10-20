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Беларусь и Россия утвердили план военного сотрудничества на 2022 год

В плане, направленном на укрепление безопасности Союзного государства, – 139 мероприятий. Подробности сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС


«Утвердили план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, который включает 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств», – сказал он, подводя итоги совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

Глава Минобороны РФ отметил, что принятые на заседании решения «направлены на развитие взаимодействия оборонных ведомств и будут способствовать укреплению военной безопасности Союзного государства». Министр отметил: «Первоочередное внимание уделено региональной группировке войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, а также развитию объединенных систем военного назначения».

Важным направлением взаимодействия двух государств Сергей Шойгу назвал оперативную и боевую подготовку. 
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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