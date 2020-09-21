Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления полетов

, – сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.В ведомстве намерены не затягивать процесс согласования и рассчитывают, что полеты начнутся в самое ближайшее время.Как сообщалось, правительство России разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию России через воздушные пункты пропуска. Запрет на въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси, на территорию России был введен в конце марта из-за пандемии COVID-19.Запрет на въезд в РФ автомобильным и железнодорожным видами транспорта пока сохраняется.