Беларусь и РФ сейчас согласовывают дату возобновления полетов, информирует БЕЛТА.
"Авиационные администрации, авиаперевозчики Беларуси и России сейчас ведут согласование частот и направлений, по которым будут выполняться рейсы на паритетной основе. Конкретной даты возобновления рейсов пока нет", – сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
В ведомстве намерены не затягивать процесс согласования и рассчитывают, что полеты начнутся в самое ближайшее время.
Как сообщалось, правительство России разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию России через воздушные пункты пропуска. Запрет на въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси, на территорию России был введен в конце марта из-за пандемии COVID-19.
Запрет на въезд в РФ автомобильным и железнодорожным видами транспорта пока сохраняется.
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Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления полетов
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ