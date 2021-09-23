Беларусь и Россия разработают новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Об этом шла речь в рамках встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Александра Шумилина с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, пишет БЕЛТА.
Действующее соглашение между Беларусью и Россией подписано в 1996 году и, по мнению сторон, подлежит актуализации.
Как отметил Александр Шумилин, «необходимо формировать прогрессивное законодательство для того, чтобы следовать реалиям современности в эпоху цифровизации, где появляются новые тренды, тенденции и технологии, направленные на различные сферы жизни научного сообщества и граждан наших государств».
В пресс-службе ГКНТ проинформировали, что в ходе встречи обсуждались также вопросы реализации научно-технических программ Союзного государства, которые соответствуют приоритетным направлениям формирования единого научно-технологического пространства. Речь идет о совместных проектах в области космоса, медицины и биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, новых материалов и оборудования, аддитивных технологий и других.
Отмечено, что в 2021 году реализуются следующие научно-технические программы Союзного государства: «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства», «ДНК-идентификация», «Комбикорм-СГ», «Интеграция-СГ».
«По итогам встречи стороны договорились о проведении очередного заседания Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства до конца 2021 года», – добавили в пресс-службе.