Беларусь и Россия разработают новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Действующее соглашение между Беларусью и Россией подписано в 1996 году и, по мнению сторон, подлежит актуализации.Как отметил Александр Шумилин,В пресс-службе ГКНТ проинформировали, что в ходе встречи обсуждались также вопросы реализации научно-технических программ Союзного государства, которые соответствуют приоритетным направлениям формирования единого научно-технологического пространства. Речь идет о совместных проектах в области космоса, медицины и биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, новых материалов и оборудования, аддитивных технологий и других.Отмечено, что в 2021 году реализуются следующие научно-технические программы Союзного государства: «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства», «ДНК-идентификация», «Комбикорм-СГ», «Интеграция-СГ».– добавили в пресс-службе.