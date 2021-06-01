На переговорах в Сочи Александр Лукашенко обратил внимание российского коллеги на то, что Украина закрыла для нас небо. Между тем белорусский санаторий в Мисхоре пользуется неизменной популярностью, а добирались наши люди туда в основном через Украину: на поезде, на автомобиле, на самолете.
– Я Путину сказал: я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим. Туда тоже не пускают, – рассказал белорусский лидер.
Ответственным ведомствам поручено проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
– Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что же, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым, – уверен Президент.
Отвечая на вопросы журналистов в продолжение темы, Александр Лукашенко подчеркнул: нельзя запретить человеку лететь в Крым, если он все время там отдыхал.
– Не мы же были инициаторами этого. Я помню, я задал вопрос Порошенко, еще он был президентом. Говорю: "А как мне теперь в Крым попасть?" "Не вопрос – я тебя прошу только через Украину". Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому (Владимир, президент Украины. – Прим. ред.): при желании полететь в Крым мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне пришлось Президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Может, на той шхуне, что мы переговоры вели, с ним сядем и пройдем в Крым. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, комбинацию на уровне провокации. Поэтому с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов, – заключил Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Россия проработают открытие авиарейсов в Крым
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