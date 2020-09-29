Беларусь и Россия подписали ряд соглашений по итогам Форума регионов

Церемония подписания соглашений между Беларусью и регионами России состоялась сегодня по итогам VII Форума регионов. В частности, подписаны двусторонние соглашения между Правительством Беларуси и Администрацией Курской области, а также Правительством Беларуси и Правительствами Самарской области, Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской республики, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа России о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.







Кроме того, подписан План мероприятий на 2020–2021 годы по реализации Соглашения между Правительством Беларуси и Правительством Ставропольского края РФ о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

